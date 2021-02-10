Только за сутки на Луганщине произошло десять ДТП. Есть пострадавшие

Сотрудники полиции области устанавливают обстоятельства ДТП, произошедших на Луганщине в течение суток. В результате одного ДТП двое граждан получили телесные повреждения.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

На место происшествия в районе дома № 17 по ул. Померанчука г. Рубежное сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Polo”, не выбрав безопасную скорость движения при повороте направо, совершил столкновение с автомобилем «Dacia Logan».

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель, который госпитализирован в больницу и малолетняя пассажирка автомобиля «Dacia Logan», которой на месте происшествия оказана медицинская помощь.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».