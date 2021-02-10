На Луганщине в коллекторном колодце нашли тайник с боеприпасами. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила тайник со средствами поражения вблизи линии разграничения. По предварительным данным, этот схрон в 2014 году оставили боевики незаконных вооруженных формирований – для совершения диверсий на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района. Из него правоохранители изъяли:

– реактивные противотанковые гранаты – 4 ед.,

– ручные гранаты РГН и запалы к ним – 2 ед.,

– патроны разного калибра – более 200 шт.

Продолжаются мероприятия по установлению источников нахождения выявленных оружия и боеприпасов, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.