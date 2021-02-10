На Луганщине полицейские задержали воров

По фактам совершения краж чужого имущества сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины. Подозреваемые установлены. В рамках открытых уголовных производств продолжается досудебное следствие. Ворам грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области

Полицейские Попасной разоблачили 35-ти и 40-летних ранее судимых местных жителей, которые подозреваются в совершении кражи бытовых вещей из частного дома по ул. Крупской.

А полицейские Лисичанска разоблачили 38-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи двух велосипедов, перфоратора и другого имущества из гаража и дома по ул. Европейская.

Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.