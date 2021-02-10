Теперь дети из числа ВПЛ имеют право первоочередного зачисления в дошкольные учреждения

Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулась с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство.

В то же время, 27 января 2021 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 86, которым утверждено Положение об учреждениях дошкольного образования, определяет основные принципы деятельности таких учреждений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа).

По инициативе Минреинтеграции с указанным Положением внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministr iv-ukrayini-vid-12 bereznya-2003 r-305 -i270121-86