В громаде на Старобельщине открыли хаб. ФОТО

В Шульгинськой громаде Луганской области открыли Хаб «Не теряй возможность», который был реализован в рамках программы “Продвижение прав человека и гендерного равенства посредством мобилизации громад для расширения возможностей (ООН Женщины в Украине).

Об этом сообщает Луганское региональное отделение Ассоциации городов Украины.



Работа хаба в первую очередь направлена ​​на поддержку социально-незащищенных слоев населения, в частности женщин, пострадавших от домашнего насилия, малообеспеченных семей и матерей-одиночек.



В рамках проекта создан зал с оборудованием для занятий спортом, комната медиации и уголок ребенка, где мать может оставить ребенка на время занятий. Также в рамках проекта были привлечены психолог и специалисты, которые каждую неделю предоставляют бесплатные консультации и психологическую поддержку тем семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.