Яндекс “похоронил” звезду “Универа” Анну Хилькевич – актриса отреагировала на информацию о своей смерти

На днях российская поисковая система Яндекс обновила информацию об актрисе Анне Хилькевич – в описании добавилась дата смерти. Поклонники звезды “Универа” пришли в ужас, и стали забрасывать ее сообщениями.

Актриса вышла на связь с подписчиками в Instagram, чтобы сообщить, что она жива и с ней все в порядке. К своему посту артистка добавила скрин информационного блока из “Википедии”, который показывается на первой странице поисковой выдачи. В нем указана дата смерти Анны Хилькевич – 8 февраля 2021 года.

Анна ХилькевичФото: instagram.com/annakhilkevich

“Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла, в Яндексе обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в четкой и честной работе наших СМИ. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная?? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало. Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!”, – написала Анна 9 февраля.

Актриса добавила, что эта информация вызвала у нее неприятные чувства: “Как будто с того света вернулась”.

Скрин из “Википедии”Фото: instagram.com/annakhilkevich

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