Раскрыто убийство, найдены воры: Полицейские провели отработку Лисичанска

В течение двух суток сотрудники полиции Главного управления и местного отдела полиции вместе с нацгвардийцамипо приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области проводили оперативно-профилактическую отработку г. Лисичанск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Луганской области.

Главная цель отработки – профилактика и раскрытие преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, проверка пунктов приема металлолома, а также информирование населения о противодействии мошенническим действиям и по мерам безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники из состава мобильных групп и автопатрулей проверяли транспортные средства, владельцев оружия, общались с гражданами, которые были ранее судимы и находятся под административным надзором.

По результатам отработки было раскрыто убийство, подозреваемое лицо задержано в порядке ст. 208 УПК. Составлено 37 материалов за совершение различного вида административных правонарушений. Кроме того, было установлено местонахождение двух человек, которые значились в розыске за совершение разбойного нападения и убийства.

Задокументировано три факта незаконного оборота наркотических веществ и разоблачены четверо местных жителей, которые подозреваются в совершении краж чужого имущества.

Оперативно – профилактические мероприятия на территории городов и районов области будут продолжаться и в дальнейшем.