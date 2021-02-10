Жители Беловодской ОТГ могут получить бизнес-грант до $1000

Жители Беловодской объединенной территориальной громады, которые занимаются выращиванием овощей или ведут фермерское хозяйство, могут получить бизнес-грант до $1000 от DRC-DDG.
Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев-Датская группа по разминированию.
Программа только для жителей Беловодской объединенной территориальной громады (Луганская область)!.
Направления для поддержки: начало, восстановление или расширение существующего бизнеса и/или самозанятости в направлениях выращивания овощей, птицеводства и животноводства.
Благотворительная помощь может быть предоставлена для:
-приобретения оборудования для обработки приусадебных земельных участков
-закупки поливных систем
– покупки материалов для тепличного хозяйства
-закупки поилок, кормушек, клеток и других материалов для ведения с/х деятельности
Критерии отбора участников программы:
– Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание схемы ее реализации
-Наличие опыта ведения бизнеса
-Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи
Чтобы подать заявку на участие в программе звоните по телефонам: 073 066 53 38 Михаил, 093 037 29 03 Александр.
Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе.
«Программа экономического развития восточной Украины» возможна благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также правительства Великобритании.