Жители Беловодской ОТГ могут получить бизнес-грант до $1000

Жители Беловодской объединенной территориальной громады, которые занимаются выращиванием овощей или ведут фермерское хозяйство, могут получить бизнес-грант до $1000 от DRC-DDG.

Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев-Датская группа по разминированию.

Программа только для жителей Беловодской объединенной территориальной громады (Луганская область)!.

Направления для поддержки: начало, восстановление или расширение существующего бизнеса и/или самозанятости в направлениях выращивания овощей, птицеводства и животноводства.

Благотворительная помощь может быть предоставлена для:

-приобретения оборудования для обработки приусадебных земельных участков

-закупки поливных систем

– покупки материалов для тепличного хозяйства

-закупки поилок, кормушек, клеток и других материалов для ведения с/х деятельности

Критерии отбора участников программы:

– Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание схемы ее реализации

-Наличие опыта ведения бизнеса

-Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи

Чтобы подать заявку на участие в программе звоните по телефонам: 073 066 53 38 Михаил, 093 037 29 03 Александр.

Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе.

«Программа экономического развития восточной Украины» возможна благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, а также правительства Великобритании.