“Юридический советник для переселенцев” рассказывает, как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, и какие льготы он предоставляет.

Кому предоставляется статус?



В соответствии с Постановлением Кабмина от 05.04.2017 № 268 право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время совершения АТО и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не достигло 18 лет (совершеннолетия), которые в результате военных действий и вооруженных конфликтов:

🔹 получили ранения, контузию, увечье;

🔹 подверглись физическому, сексуальному насилию;

🔹 были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

🔹 привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

🔹 незаконно содержались, в том числе в плену;

🔹 подверглись психологическому насилию.



Куда обращаться?

Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предоставляется органом опеки и попечительства (службой по делам детей):

🔸 по месту регистрации проживания / пребывания ребенка как ВПЛ или

🔸 по месту жительства / пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или

🔸 по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и / или органами местного самоуправления.



Какие документы нужны?



Для предоставления статуса законный представитель ребенка или в случае, когда ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, ее родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), отчим, мачеха, представитель органа опеки и попечительства подают в службу по делам детей:

🔹 заявление о предоставлении статуса;

🔹 согласие на обработку персональных данных;

🔹 заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

➡ свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

➡ документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);

➡ документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (в случае если ребенок постоянно проживает / находится в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении, – документа, подтверждающего факт нахождения ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;

➡ справки о взятии ребенка на учет в качестве ВПЛ или документа, подтверждающего проживание / пребывание ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Если в результате военных действий и вооруженных конфликтов ребенок пострадал от физического, сексуального насилия и / или был похищен, незаконно вывезен за пределы Украины и / или привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований и / или незаконно содержался, в том числе в плену, то дополнительно подаются копии:

🔹 заявления о совершении в отношении ребенка уголовного преступления или о привлечении ребенка к производству как потерпевшего, зарегистрированного в установленном порядке в соответствующих правоохранительных органах;

🔹 выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов предварительного расследования) по указанному заявлению о совершении преступления в отношении ребенка в зоне военных действий и вооруженных конфликтов;

🔹 заключения эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которое устанавливает факты физического, сексуального насилия в отношении ребенка в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Если ребенок пострадал от психологического насилия, также необходимо приложить:

🔸 вывод оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подготовленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи по форме, утвержденной Минсоцполитики;

🔸 копию удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего» (если ребенок получил статус согласно постановлению Кабмина от 23.09.2015 № 740);

🔸 копию свидетельства о смерти и копию документа, подтверждающего гибель человека в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО, или копию документа, подтверждающего смерть лица вследствие ранения, контузии, увечья, полученных в указанном населенном пункте в период осуществления АТО, в случае гибели родителей ребенка или одного из них – из числа гражданских лиц.

Как быть, если сведения о регистрации места проживания / пребывания ребенка отсутствуют?



В этом случае могут использоваться данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество, свидетельство о базовом общем среднем образовании или аттестат о полном общем среднем образовании, документ о профессионально-техническом образовании, или табель успешности или ученический билет, или медицинские документы.



Какие льготы и гарантии, предусмотренные для ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов?



Сейчас дети, которые имеют статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, которые учатся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц »обеспечиваются бесплатным питанием.