Как переселенцам получить кредит на жилье

Внутренне перемещенные лица могут получить кредит на жилье.

Об этом Суспільному рассказала директор Луганского регионального управления Держмолодьжитла Инесса Киреева.

Инна Волвенко вместе с семьей живет во Львове. Сюда они переехали в 2014 году из оккупированного Донецка. Муж Инны участвовал АТО. Кредит на жилье семья оформить не может.

“Мы очень радовались когда принял Кабмин 280-е постановление, которое будто бы должно заработать, и нам насчитали, определили сумму, которую мы должны получить для приобретения жилья. Но постановление финансируется очень мало. С такими темпами до 10 лет, а то и больше, будем стоять в очереди. А по правилам, можно участвовать только в одной программе “, – рассказала женщина.

В Украине действует программа “Уставной капитал”, ею могут воспользоваться внутренне перемещении лица в возрасте до 35 лет.

В 2019 году на Луганщине по этой программе кредит на жилье получили 11 семей, а в 2020 году – 16, а этому году – одна семья.

“Это кредит, он предоставляется на 20 лет с процентной ставкой НБУ в 6%. Для участия в программе необходимо зайти на сайт Держмолодьжитло, внизу есть интерактивная карта, выбираете ту область, в которой хотите приобрести жилье, и обращаетесь в региональное управление”, – рассказала Киреева.

По словам Киреевой, единственное условие – нужно быть официально трудоустроенным или физическим лицом – предпринимателем. Также существует и специальная государственная программа получения кредита на жилье для участников АТО и ВПЛ, без возрастных ограничений.

“В 3% годовых. Эта программа была начата в декабре 2019 года. В 2020 году на Луганское региональное управление не было выделено, но в этом году есть договоренность с немецким банком о выделении 25 млн евро на реализацию этой программы”, – рассказала чиновница .

Чтобы получить кредит по одной из программ, необходимо заполнить анкету и подать заявку. Сделать это можно онлайн на сайте Держмолодьжитла или в региональном управлении.