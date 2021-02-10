На донбасском блокпосту произошло ЧП: в штабе ООС сообщили подробности

8 февраля, около 12:00, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот – увеличил скорость.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир”, – сказано в сообщении.



Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.



На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.