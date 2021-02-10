Трое дельцов переправляли через Северский Донец контрафактные сигареты из ОРДЛО

Служба безопасности Украины заблокировала схему ввоза и сбыта в Украине контрафактных подакцизных табачных товаров из ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства

По данным предварительного следствия, трое местных жителей наладили поставки на мирную территорию Украины контрафактных сигарет, изготовленных на производственных мощностях так называемой «ЛНР». Фальсификат дельцы переправляли через реку Северский Донец и хранили в нескольких тайниках в лесополосе. Сбывали подделку в сети розничной торговли по всей стране.

Правоохранители обнаружили организаторов сделки неподалеку Станицы Луганской во время очередной переправки 14 коробок табачных изделий из ОРДЛО. Кроме того, из двух «тайников» было изъято еще 36 коробок контрафакта более чем на миллион гривен.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельств дела и круг лиц, причастных к незаконной деятельности.