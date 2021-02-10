Кравчук о ситуации на Донбассе: «Перемирия уже просто нет. Мы должны быть ко всему готовы»

Россия не готова придерживаться перемирия на Донбассе, поэтому Украине нужно быть готовой к любым действиям со стороны противника.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью изданию «Гордон», передает ДонПресс

Как уточняет политик, Россия начинает действовать дерзко и непредсказуемо:

«Перемирия уже просто нет… В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине».

По словам Кравчука, Украина в борьбе с противником должна поменять свою стратегию: