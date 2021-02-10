Киев с утра снова замер в пробках: где не проехать 10 февраля

С утра в среду, 10 февраля, после мощных снегопадов, накрывших Украину, в Киеве образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google-карты.

В частности тянучка образовалась на въездах в Киев. Кроме того, затруднено движение в центре столицы и на мостах. Пробки возникли на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, и Голосеевском проспекте.

На Набережном шоссе возникла тянучка.

Стоит движение на Харьковском шоссе.

Кроме того, возникла тянучка на Южном и Дарницком мостах. Трудности с проездом по Русановскому мосту, мосту Метро и мосту Патона.

Как сообщал “источник”, снегопады в Киеве продолжатся в ближайшие дни. Особенно трудные погодные условия ожидаются 12 февраля.