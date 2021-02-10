Столтенберг ответил Зеленскому, что приблизит членство Украины в НАТО

Украина должна сконцентрировать свои усилия на реформах, которые приблизят ее к членству в НАТО. Так на вопрос президента Украины Владимира Зеленского к президенту США о том, “почему Украина до сих пор не в НАТО?”, ответил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, передает “Европейская правда”.

По словам Столтенберга, когда в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте было принято решение о будущем членстве Украины в НАТО, страна обязалась провести реформы для этого и работает над этим вопросом.

“Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов“, – заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что проведение реформ способствует развитию Украины и приближает ее к членству в НАТО, однако при этом “не может назвать конкретной даты”.

“Мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины и поддерживать путь Украины в НАТО. Украина признана “аспирантом” Альянса и союзники НАТО поддерживают усилия Украины в присоединении к блоку”, – добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в этом году в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.

Как сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск иностранных военных в Украину для участия в учениях в 2021 году, который Верховная Рада приняла 26 января.