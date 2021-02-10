Снегопады и ледяные дожди атакуют Украину с новой силой: где будет хуже всего 10 февраля

С 8 февраля Украину засыпает снегом, что привело к ограничению движения на отдельных участках автодорог. 10 февраля на части Украины снегопады продолжатся.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в среду, 10 февраля, снегопадов не будет в западной и южной части страны, кроме Тернопольской области, где прогнозируется снег. Также без осадков в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях. Там будет облачно с прояснениями.

В Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях ожидаются снегопады.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Луганской областях прогнозируется дождь со снегом. А в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях – дождь.

Температура воздуха днем в Украине – от +11 до -8 градусов, ночью ожидается от +4 до -16 градусов.

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