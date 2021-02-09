Снегопады атакуют Киев с новой силой, на дороги лучше не выезжать: данные с радара погоды

Снегопады, которые начались в Киеве в ночь на 8 февраля, превратили улицы и дороги столицы в настоящий каток. Непогода продлится и в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные с радара погоды.

Розовым цветом со снежинками отображен сильный снег, просто розовым – незначительное выпадение снега. Голубым и синим – дождь.

Так, в среду, 10 февраля, снегопады в столице не прекратятся. Ориентировочно снег начнет идти в 6 утра и продлятся до 15:00.

На следующий день, 11 февраля, вернется “снежный апокалипсис”.

В четверг, 12 февраля, в Киеве также ожидаются снегопады. Водителям рекомендуют оставить сови автомобили дома.

Как сообщал “источник”, снегопады в Киеве создали огромные проблемы для водителей. Водитель фуры на заезде на Броварской проспект, метро Левобережная, 8 февраля проявил завидное упорство в борьбе со скользкой дорогой, но потерпел неудачу. Его борьба со стихией попала на видео.