В Лисичанске задержали воришек

Вчера, 8 февраля, в полицию Лисичанска поступило три сообщения от местных жителей о совершении краж из их домов и гаража. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейскими установлены лица, причастные к совершению правонарушений. Судьбу воров будет решать суд.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

25-летняя лисичанка сообщила, что неизвестный совершил кражу подросткового велосипеда «Cruiser». В совершении этого правонарушения работники сектора криминальной полиции разоблачили ранее судимого 39-летнего местного жителя.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории г.. Лисичанска оперативники УКР, местной полиции и бойцы БПОП установили двух несовершеннолетних 17-ти и 16-ти лет, которые совершили кражу металлических изделий и техники из частного дома 30-летней местной жительницы.

68-летний местный житель сообщил о том, что он неизвестные украли из его гаража лодку и электропилу. Правоохранители установили предполагаемого преступника – им оказался 22-летний местный житель, парень уже находится под следствием за совершение кражи.

По всем фактам начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины «Кража», проводятся следственные действия.