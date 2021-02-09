В Рубежном на озере спасли мужчину, который провалился под лед

9 февраля в 8:48 на пункт связи службы спасения “101” поступило сообщение о том, что в г. Рубежное на озере Песчаное человек провалился под лед и начал тонуть. Немедленно на место происшествия направили спасательное отделение аварийно-спасательной части АСО СН ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в составе 6-ти человек. Также было сообщено о происшествии в экстренную медицинскую помощь и полицию.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



По прибытию спасателями было установлено, что мужчина 1959 года попал в водяную ловушку. Спасатели добрались до мужчины и извлекли его из ледяной воды. После чего доставили пострадавшего к берегу, укутали в одеяло и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.