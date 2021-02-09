В Приволье полиция проверяла информацию о “заминировании” школы. “Шутницей” оказалась учительница-пенсионерка

За такие «шутки» действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

5 февраля в 22.40 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирована общеобразовательная школа №29 г.. Приволье.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи, взрывотехники и руководство подразделения полиции.

Учитывая, что в ночное время учебный процесс не проводится, угрозы жизни и здоровью детей не было. При этом, в помещении школы находились охранники и дежурные работники, которых эвакуировали. Здание школы было оцеплено на время осуществления полицейскими осмотра помещений.

По результатам проведения осмотра информация о заминировании здания школы не подтвердилось.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили нарушительницу, которая сообщила о заминировании – ею оказалась учительница этой же школы, которая уже вышла на пенсию. Мотивов своего поступка женщина объяснить не смогла.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Продолжается досудебное следствие.