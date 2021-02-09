На данный момент на Луганщине от COVID-19 лечатся 1440 граждан

За последние сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – пятнцадцать, Рубежное – семь, Северодонецк – двенадцать, Меловской район – пять, Новопсковский – два, Попаснянский – пять, Станично-Луганский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 303 человек.

Из них выздоровели – 12450 (112 за последние сутки); лечатся – 1440 (216 – стационарно, 1224 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 527 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 471.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 80-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 413 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 15%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 февраля (09:00) в Украине 1249646 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 771 летальный, 1084608 человек выздоровели. Всего проведено 6419781 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2656 новых случаев; летальных – 127; осуществлено 30901 тестирования; выздоровели 8865 человек.