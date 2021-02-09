ВОЗ выступила с первым докладом о происхождении COVID-19: выяснились неожиданные детали

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует, как началась пандемия COVID-19. Рынок Хуанань в Ухане по-прежнему рассматривается как потенциальный источник одного из первых случаев заболевания.

Об этом пишет Sky News.

По данным международной группы по расследованию причин пандемии, “крайне маловероятно”, что новый коронавирус возник в результате лабораторного инцидента в Китае. Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от “промежуточного вида-хозяина” к человеку.

Команда посетила ключевые места в Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, и побеседовала с пациентами, службами быстрого реагирования и китайскими учеными.

На данный момент все свидетельствует о том, что новый коронавирус, возможно, перешел от животных к людям, но команда заявила на пресс-конференции, что еще не уверена, от каких животных он пришел и где это произошло.

Хозяевами могли быть летучие мыши или ящеры, затем вирус мог перейти на другое животное, прежде чем вступил в контакт с людьми. Однако образцы вирусов, обнаруженные у этих животных, не были идентичны SARS-CoV-2.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая профессор Лян Ваннян также предположил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, могли ли животные из семейства кошачьих быть переносчиками вируса.

Кроме того, нельзя исключать, что вирус мог быть передан через замороженные продукты. На рынке Хуанань в Ухане продавались замороженные продукты животного происхождения, но были также продавцы, продающие продукты из домашних животных.

Ученые также выяснили, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Уханя до первых зарегистрированных случаев вспышки. Неопубликованные данные свидетельствуют, что образцы SARS-CoV-2 были обнаружены за несколько недель до первых зарегистрированных случаев заболевания в Ухане.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 8 февраля, было зафиксировано 2 656 новых случаев коронавируса, умерли 127 человек.