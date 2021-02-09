В Сватово собирают деньги на покупку маммографа для райбольницы: почему это важно

4 февраля – Всемирный день борьбы с раком. В этот день в помещении Сватовской районной библиотеки состоялось заседание круглого стола на тему “Время действовать”, во время которого обсуждался вопрос приобретения маммографа для Сватовской многопрофильной больницы.

Об этом сообщает svatove.city

Мероприятие инициировали мэр Сватово Вита Слипец и ее заместительница Ирина Корлюкова. В обсуждении приняли участие председатель районного совета Людмила Русанова, врачи Сватовской районной больницы и сельских медучреждений, женщины – представительницы полиции и военкомата, многодетная мама, представительницы общественных организаций. Еще на встрече присутствовала женщина, которая проходит реабилитацию после операции по удалению раковых опухолей молочной железы.

По словам врача-гинеколога Елены Корляковой, ежегодно в Сватовском районе регистрируется до 30 женщин с раком молочной железы. Также ежегодно в районе почти у 300 женщин врачи находят некачественные образования молочных желез. Такие женщины в дальнейшем проходят дополнительную диагностику, чтобы определить, на сколько эти образования опасные и нужно дальнейшее хирургическое вмешательство.

Но, по словам сватовских медиков, большинство из числа таких женщин так и не проходят дополнительное обследование по одной причине – нужно ехать в Северодонецк, Кременную или другой город. Приобретение маммографа для Сватовской районной больницы поможет врачу на месте провести качественную диагностику и выявить на ранней стадии такое опасное заболевание как рак молочной железы.

“Каждая женщина хотя бы раз в год должна проходить обследование на маммографе, который имеет 95% эффективности в отличии от рентгеновского обследования. Если женщина даже не подозревает, что в ее молочной железе есть какое-то незаметное уплотнение, современный маммограф в трехмерном пространстве обязательно это обнаружит”, – говорит Елена Корлякова.

Директор Сватовской многопрофильной больницы Елена Рыженкова отметила, что сегодня в оснащении больницы нет маммографа. Хотя он крайне необходим при проведении профилактических осмотров, чтобы на ранних стадиях выявлять у женщин заболевания молочной железы. Ведь своевременное выявление опухоли – это шанс на жизнь.

“Среди женского населения Сватовского района сегодня в основном женщины в возрасте 45+. Они нуждаются в регулярном профилактического обследованиИ молочной железы, чтобы избежать в будущем каких-то патологий. Обследование на мамографе позволяет выявить патологию размером меньше миллиметра, что позволяет вовремя начать лечение. Особенно, если это касается онкологических заболеваний молочной железы. На ранней стадии такие заболевания излечимы с сохранением органа”, – говорит главный врач района.

Она обратилась к меценатам и благотворителям, ко всем неравнодушным поддержать доброе дело и помочь районной больнице приобрести современный цифровой рентгеновский маммограф. Тем более, что к Сватовскому району недавно присоединились жители Троицкого и Белокуракинского районов. По словам врача, стоит аппарат от харьковского производителя «Радмир» 1,6 миллиона гривен. Такими маммографами пользуются врачи в других районных больницах Луганской области и они себя вполне оправдали.

Средства можно перечислить на специальный благотворительный счет коммунального некоммерческого предприятия «Сватовская многопрофильная больница»:

р/р UA603046650000026007301465197

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