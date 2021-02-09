Как создать уникальное освещение в квартире

Каждый мечтает о том, чтобы освещение в его доме было идеальным. Сочеталось с обстановкой, интерьером и просто создавало уют. В этом поможет грамотное планирование вместе с товарами из https://stroysklad.com.ua.

Уровни света

Первое, с чего нужно начать, это уровни освещения. Условно их можно разделить на три вида: общее, местное и с акцентом.

Общее — создает во всем помещении равномерный рассеянный свет. Для этого отлично подойдут потолочное светильники или люстра. Главная задача приборов заключается в том, чтобы не было бликов и теней. От этого зависит основной эффект. Местное — обращает внимание на отдельные предметы интерьера. Встроенные светильники, бра, торшер или настольная лампа – в нужном месте и в нужное время. Для приготовления еды — светильник над рабочей поверхностью (яркий и сочный), для чтения – торшер возле любимого кресла с журнальным столиком (винтажный с шикарным абажуром, для создания романтической обстановки в спальне (настенные бра). Акцентное — самая смелая дизайнерская мысль в воплощении. Подчеркивает стиль хозяина, индивидуальность и креативность. Или же просто создает комфорт в виде подсветки плинтуса в коридоре, зеркала в ванной, телевизора в гостиной.

Правильный выбор температуры

Световая среда в помещении должна быть однообразной. Источники излучения устанавливаются только с одинаковым уровнем температуры. Стандартное решение: в спальне — теплый, в кабинете — холодный. Воспользовавшись современными технологиями, можно достичь имитации смены цветовой температуры, согласовав ее со своими биоритмами. Весь процесс можно с легкостью автоматизировать.

Размещение источника света

Недопустимо прямое попадание световых лучей в глаза. Это слепит и доставляет весьма неприятные ощущения. Нужно грамотно продумать места установки светильников. Правильным решением будет установить их по периметру, во избежание направленных потоков света, или применить антибликовые элементы.

Светодиоды

Это эффективное и неординарное решение современного мира. Светодиодная лента подходит практически для любых типов помещений. Она функциональна и легка в установке, имеет широкий спектр цветовых решений. При всей своей многогранности в использовании, свет максимально приближен к естественному, что является завидным преимуществом в сочетании с экономией на уплате за электроэнергию.

Создать идеальное освещение в квартире, соответствующее своему владельцу, которое создаст атмосферу уюта и комфорта, не представляет труда. Необходимо уделить немного времени для изучения рекомендаций, почитав интересные статьи. И среди многочисленных вариантов выбрать свой, безупречно вписывающийся в интерьер.