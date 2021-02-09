Сварная сетка: для чего, в чем преимущества, почем?

Планируете ремонтные работы, приобретение клеток для домашнего хозяйства или отделку внешнего фасада? Сварная сетка, или как ее еще называют ссцп, непременно пригодится. Металлическая сетчатая строительная продукция создана специально для воплощения в жизнь строительных проектов и является незаменимым материалом в животноводстве и домашнем хозяйстве. Преимуществами ее использования является устойчивость к коррозии и другим внешним факторам, долгосрочность службы с гарантией на 7 лет и приобрести можно недорого.

Поэтому подробнее рассмотрим основные сферы использования:

укрепление внешних или внутренних стен от образования трещин при оштукатуривании стен; служит основой для строительства теплиц и парников, которую с легкостью можно собрать и установить заново; армирующий материал для заливки бетона и дорожных покрытий; возведение клеток для домашней живности, такой как кролики, куры, утки, нутрии, перепела.

В Сетка Запад представлен широкий ассортимент сварной сетки, поэтому каждый клиент найдет товар с соответствующими параметрами для нужной сферы применения. Поэтому не теряйте времени – заказывайте. Дабы купить сварную сетку – https://sitkazahid.com/setka-svarnaya.php обращайтесь к менеджеру интернет-магазина или склада, он радостью поможет выбрать лучший вариант, даст ответы на интересующие вопросы на бесплатной консультации и предоставит расчет.

Предприятие производит огромный ассортимент каталога продукции с разными параметрами характеристик на выбор, такими как:

длина рулона 10 или 30 м;

высота 1 или 1,5 м;

с покрытием оцинкованным или неоцинкованным;

толщина проволоки от 0,7 до 1,8 мм;

форма ячейки прямоугольная или квадратная;

размер ячейки от 12,5х12,5 до 50х50 мм;

структура строения ячейки: мелкая, средняя или крупная.

Судя из представленных разновидностей, можно сделать вывод, что в компании можно найти металлоизделия на любой вкус и цвет. А что самое главное? Соотношение цены и качества. Sitka Zahid – предприятие, которое, если сравнить с конкурентами на украинском рынке, в первую очередь заботится о высоком уровне производства продукта, поэтому цена соответствует качеству. Чем тоньше сетка, больше ячейка и ниже высота – тем дешевле будет прайсовая цена. Также возможно получить весомую скидку, к тому же с бесплатной доставкой от суммы заказа. Кстати, компания владеет настолько мощной производительной базой, что из наличия можно приобрести огромное количество рулонов. Поэтому если нужна сетка для строительства – обращайтесь.