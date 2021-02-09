Польза аудиторских компаний для современного украинского бизнеса очень велика и доказана десятилетиями существования этого финансового института. С их помощью можно наладить правильный бухгалтерский учет и обеспечить отображение достоверных данных в финансовой отчетности.
Но кроме этой конкретной услуги профессиональные аудиторские фирмы оказывают еще множество сопутствующих услуг, которые могут существенно помочь в решении сложных бухгалтерских и финансовых вопросов представителям разных видов бизнеса.
Чем занимается аудиторская компания?
Основной целью аудиторской компании есть проведение эффективной независимой экспертизы документов для выявления ошибок в учете и оперативного их приведения к каноническим бухгалтерским требованиям. Квалифицированное экспертное мнение помогает улучшить качество учета.
Компания “Кей Солюшнз Аудиторская компания” предлагает организациям и предприятиям с различными формами собственности квалифицированные аудиторские услуги и помощь в постановке грамотного бухгалтерского учета по специальным методикам.
К услугам аудиторских контор относятся следующие виды работ:
- осуществление контроля за грамотностью построения на предприятии бухгалтерского и налогового учета, движения финансовых потоков и эффективности управленческой модели;
- консультирование по оптимизации издержек производства и подбор вариантов повышения рентабельности;
- помощь в разработке единственно верной и наиболее эффективной стратегии, а также тактики работы на рынке;
- проведение независимой экспертной оценки состояния бухгалтерских документов с подготовкой подробного заключения и предложениями по улучшению качества бухучета;
- проверка финансовой и налоговой документации на соответствие требованиям законам;
- анализ работы систем внутреннего контроля за учетом финансово-хозяйственных операций и оценка их эффективности;
- оказание действенной помощи в организации оптимального документооборота;
- проведение экспертной оценки достоверности данных, указанных в обязательной отчетности;
- разработка эффективной модели учетной политики для конкретного предприятия;
- поиск ошибок в документации и выявление злоупотреблений ответственных лиц;
- оценка степени риска предстоящих финансовых операций;
- оказание помощи в управлении финансами и их рациональном использовании.
Кроме основного перечня услуг может быть предложен дополнительный:
- по отслеживанию актуальных изменений в законодательстве;
- осуществление контроля затрат с разбивкой по регионам;
- оценка эффективности торговых представителей;
- управленческое консультирование;
- юридическая помощь при решении вопросов, связанных с аудированием и т.д.
Используя профессионализм профессиональных аудиторов, можно существенно скорректировать негативные результаты деятельности и вывести компанию на прибыльную работу.