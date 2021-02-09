Польза аудиторских компаний для современного украинского бизнеса очень велика и доказана десятилетиями существования этого финансового института. С их помощью можно наладить правильный бухгалтерский учет и обеспечить отображение достоверных данных в финансовой отчетности.

Но кроме этой конкретной услуги профессиональные аудиторские фирмы оказывают еще множество сопутствующих услуг, которые могут существенно помочь в решении сложных бухгалтерских и финансовых вопросов представителям разных видов бизнеса.

Чем занимается аудиторская компания?

Основной целью аудиторской компании есть проведение эффективной независимой экспертизы документов для выявления ошибок в учете и оперативного их приведения к каноническим бухгалтерским требованиям. Квалифицированное экспертное мнение помогает улучшить качество учета.

Компания “Кей Солюшнз Аудиторская компания” предлагает организациям и предприятиям с различными формами собственности квалифицированные аудиторские услуги и помощь в постановке грамотного бухгалтерского учета по специальным методикам.

К услугам аудиторских контор относятся следующие виды работ:

осуществление контроля за грамотностью построения на предприятии бухгалтерского и налогового учета, движения финансовых потоков и эффективности управленческой модели;

консультирование по оптимизации издержек производства и подбор вариантов повышения рентабельности;

помощь в разработке единственно верной и наиболее эффективной стратегии, а также тактики работы на рынке;

проведение независимой экспертной оценки состояния бухгалтерских документов с подготовкой подробного заключения и предложениями по улучшению качества бухучета;

проверка финансовой и налоговой документации на соответствие требованиям законам;

анализ работы систем внутреннего контроля за учетом финансово-хозяйственных операций и оценка их эффективности;

оказание действенной помощи в организации оптимального документооборота;

проведение экспертной оценки достоверности данных, указанных в обязательной отчетности;

разработка эффективной модели учетной политики для конкретного предприятия;

поиск ошибок в документации и выявление злоупотреблений ответственных лиц;

оценка степени риска предстоящих финансовых операций;

оказание помощи в управлении финансами и их рациональном использовании.

Кроме основного перечня услуг может быть предложен дополнительный:

по отслеживанию актуальных изменений в законодательстве;

осуществление контроля затрат с разбивкой по регионам;

оценка эффективности торговых представителей;

управленческое консультирование;

юридическая помощь при решении вопросов, связанных с аудированием и т.д.

Используя профессионализм профессиональных аудиторов, можно существенно скорректировать негативные результаты деятельности и вывести компанию на прибыльную работу.