В Станично-Луганском районе бюджетники остались без заработной платы

В Станично-Луганском районе люди уже 2 месяц не могут получить зарплату. В то же время в детсадах начали заканчиваться необходимые для детей продукты питания.

Об этом сообщает 24 канал.

С 1 января финансирование образования, культуры и спорта легло на новоизбранные местные советы. В Станице же, из-за угрозы боевых действий ее не выбирали, а военно-гражданскую администрацию так и не ввели.

С начала 2021 года детям уже не могут обеспечить полноценный рацион. Заведующая детсада Любовь Вахтерова рассказала, что заключить соответствующие соглашения – также не могут.

“На кухне сами девушки пекут хлеб. Мука тоже имеет свойство заканчиваться, у нас ее хватит примерно на 2 недели”, – сказала Любовь Вахтерова.

Пока ждали развязки в чиновничьих кабинетах, детсады получили предупреждение об отключении тепла и света в случае не уплаты долгов по счетам. Воспитатели отметили, что при таких условиях вынуждены будут прекратить работу.

Когда возникла проблема с поставкой

Проблема с поставками продуктов питания возникла с 1 января, с тех пор как финансирование образования, культуры и спорта возложили на местные советы. С тех пор же и не видели своих зарплат и бюджетники.

Перед Новым годом у нас была зарплата за декабрь. И все, пока что так,

– сообщила учительница Инна Полторацкая.

Исполняющая обязанности директора районной библиотеки Виктория Сиренко рассказала, что примерно 45 человек осталось без зарплаты. По ее словам, они ходят на работу и выполняют обязанности, но оплаты за труд не имеют.

Ликвидация районного отдела культуры

Также ликвидирован районный отдел культуры. Без предупреждения были уволены 80 работников. Поселковый дом культуры предупредили об отключении отопления – из-за долгов.

“У нас уже есть предупреждение об ограничении поставок газа и электроэнергии, потому что мы не можем платить это. Наши счета закрыты, на них нет ни копейки”, – сказала исполняющая обязанности директора районной библиотеки.

Почему не выбирали поселковый совет

По закону “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” взять на баланс учреждения образования и культуры с 1 января должен поселковый совет. Но в Станице – не выбирали.

Местные выборы уже второй раз за время войны отменили из-за угрозы обстрелов. Совет, избранный еще 10 лет назад, надеялся, что президент введет в Станице военно-гражданскую администрацию.

На счетах поселкового совета из госбюджета уже поступили деньги, но распоряжаться ими депутаты не могут, потому что раньше времени не создали соответствующих управлений.

“Нужно создать финансовый орган, который будет разрабатывать бюджет и работать, как раньше финансовое управление районной администрации”, – сказал председатель Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

Он добавил, что нужны и органы управления, которые будут управлять образованием и культурой, а также – выплачивать зарплату и коммунальные услуги.

По словам председателя Станично-Луганского районного профсоюза работников образования Натальи Усмановой, на сессии приняли решение о создании бухгалтерии. Но соответствующий процесс займет еще как минимум месяц, а пока – зарплаты не получают.