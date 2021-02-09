Северодончанин в третий раз пытался расплатиться сувенирной купюрой

В Северодонецке полицейские зарегистрировали третий случай мошенничества с сувенирной купюрой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.



39-летний мужчина по хорошо знакомой ему схеме «покупки за сувенирные деньги» ввел в заблуждение уже третью свою жертву. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Вчера, около 9.30 в полицию позвонила продавщица одного из магазинов г. Северодонецка и сообщила, что неизвестный мужчина рассчитался с ней сувенирной купюрой номиналом 500 грн.



По описанию преступника, оперативники сразу узнали мошенника, который уже дважды за последнюю неделю совершал аналогичные преступления. С места происшествия эксперты изъяли вещественные доказательства, у подозреваемого – приобретенную бутылку коньяка.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».