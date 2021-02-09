В Минреинтеграции рассказали, зачем жителям ОРДЛО нужны виртуальные мобильные номера

Для жителей оккупированных территорий Донбасса хотят ввести виртуальные мобильные номера. Это нужно, чтобы они могли получать украинские государственные услуги, для которых требуется регистрация по телефону.



Подробности рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев в эфире канала “Украина 24”, передает freeradio.com.ua

Для жителей Донбасса хотят ввести виртуальные мобильные номера, чтобы жители ОРДЛО могли совершать звонки и отправлять сообщения с помощью мобильного интернета или WI-FI. Это можно будет делать даже без наличия sim-карты. Тогда украинцы в ОРДЛО будут иметь доступ к государственным сервисам и электронным услугам. Для этого Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц попросило мобильных операторов рассмотреть возможность создания специального тарифа.

“Люди обращаются за получением паспортов. Там есть опция — записаться в электронную очередь, и для этого нужно указывать мобильные номера. Также когда документы готовы, люди будут получать нотификацию о том, что документы готовы. Но когда получать эти документы — надо становиться в электронную очередь, также можно использовать этот мобильный номер. Также люди заполняют медицинскую декларацию, также там есть опция записи на прием к врачу и т. д. Для всех этих шагов нужны мобильные номера. Также мы знаем, что в мобильном банкинге при операциях банки должны связываться с пользователями, вообще в большинстве случаев используется подтверждение через мобильные номера”, — приводит примеры Снавер Сейтхалилев.