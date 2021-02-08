Усиление карантина в Украине переносится: Кабмин отменил важное заседание

Кабинет министров Украины планировал рассмотреть вопрос усиления карантина из-за коронавируса, но заседание перенесено в связи с визитом премьер-министра и части министров в Брюссель.

Об этом сообщает “НВ” со ссылкой на собственный источник в правительстве.

“Завтра премьер-министр вместе с частью министров вылетает в Брюссель. Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет“, — сказал собеседник.

Так, 11-го февраля представители правительства посетят Брюссель для участия в заседании Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. По графику в этот день должно было состояться очередное заседание правительства.

Собеседник подчеркнул, что предложения о введении дополнительных карантинных мероприятий в правительство подает Минздрав.

“Когда будут рассматриваться усиление (карантина, – “источник”) зависит от того, когда профильное министерство подаст предложения, чтобы было время на детальное рассмотрение и обсуждение“, – сказал он.

Как сообщал “источник”, 8 февраля, президент Владимир Зеленский во время открытия Всеукраинского форума “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы” заявил, что в Украине будут сниматься карантинные ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19.