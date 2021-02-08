В работе Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Вечером в понедельник, 8 февраля произошел масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Неполадки коснулись в основном пользователей из стран Европы и России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбои в мессенджерах начались около 21:00.

Так, 81%, пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

По состоянию на 22:30 в работе Telegram сохраняются сбои.

О проблемах в работе мессенджера сообщили пользователи в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.

У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Трудности с подключением наблюдались у 86% пользователей. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации. На данный момент проблемы устранены.

На проблемы с WhatsApp жаловались в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.

Как сообщал “источник”, 26 января, масштабный сбой произошел в работе Instagram, WhatsApp и Facebook.