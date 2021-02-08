Украину ждут снегопады весной и настоящие бури летом: синоптики обескуражили прогнозом

Украинские синоптики прогнозируют, что 2021 год, как и предыдущие года, принесет немало природных аномалий и синоптических катаклизмов.

Свой прогноз сайту “Сегодня” дали заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух и известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По словам Горбаня, 2021 год по классификации Брюсова будет годом Сатурна, который будет влиять на погоду в течение года. Как известно, в зависимости от влияния планет годы чередуются в определенной последовательности. Так, 2020 год был годом Луны, 2022 будет годом Юпитера. Еще существуют годы Венеры, Марса, Меркурия и Солнца, и каждому из них присуща своя погода: какие-то годы жарче, какие-то прохладнее, какие-то дождливые, какие-то сухие.

“Сатурн любит все переворачивать: в весну он вносит зиму, лето от него бывает холодное, сырое и бурное, его осень неприветлива, и зима начинается рано. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето нежаркое, с ветрами и дождями, но июнь теплый, осень холодная и с дождями. Зима продолжительная, с жесткими морозами“, – рассказал Горбань о погоде в 2021 году.

По его прогнозам, март начнется снегом, дождями и морозами, первые дыхания весны появятся во второй декаде месяца, но затем снова похолодает, возможны дожди с мокрым снегом, а весна придет только ближе к апрелю. Настоящее весеннее тепло стоит ждать в 20-х числах апреля, но, как и мартовское потепление, оно будет недолгим. После короткого периода тепла начнутся дожди и похолодает. Первая половина мая будет теплой и с дождями, а во второй половине ожидаются две недели жары и без осадков, до конца месяца буде прохладнее, придут дожди.

Лето, как прогнозирует народный синоптик, будет жарким с большим количеством осадков: дождей и бурь.

Июнь будет теплым, в первой декаде ожидается много дождей на фоне жары. Середина месяца будет теплой и комфортной, без осадков, в конце месяца будут дожди. Июль 2021 года ожидается жарким, но с частыми дождями и грозами. Пик жары придется на середину июля. Первая половина августа будет жаркой и засушливой, во второй половине месяца жара спадет, ожидаются небольшие дожди, до конца месяца наступит похолодание.

Климатолог Вера Балабух не исключает, что 2021 год окажется менее жарким и сухим, чем был прошлый 2020-ый. Но он также может войти в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдений, что связано с феноменом Ла-Нинья.

“Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике, – анализирует Вера Балабух. – Это значит, что циклоны, которые неизбежно будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в прошлом году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами “.

Как сообщал “источник”, в Украине в феврале ожидаются кратковременные морозы, когда температура воздуха будет опускаться до минус 30, кроме того, март тоже удивит холодной погодой.