Зеленский подписал важный закон по допуску иностранных войск в Украину

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск иностранных военных в Украину для участия в учениях в 2021 году, который Верховная Рада приняла 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон “Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях” предусматривает проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

В частности разрешено проведение:

многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений “Репид Трайдент – 2021”

украинско-британских учений “Козак Мейс – 2021”

украинско-американских учений “Си Бриз – 2021”

украинско-румынских учений “Риверайн-2021”

украинско-британских учений “Вориер Вотчер – 2021”

украинско-польских учений “Три Меча – 2021” и “Сильвер Сэйбер – 2021”.

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.

Как сообщал “источник” в январе военные ВСУ провели масштабные учебно-боевые стрельбы, в которых принимали участие расчеты реактивных батарей БМ-21 “Град”.