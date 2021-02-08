Недвижимость в Москве и на Алтае, элитные машины и отдых в дорогих отелях: как один из главарей НВФ “ДНР” обогатился на войне

Начальник “центра спецопераций” так называемого “министерства госбезопасности “ДНР” Василий Евдокимов с позывным “Ленин” за годы агрессии России против Украины сколотил целое состояние.

В распоряжении Obozrevatel оказались аудиоперехват разговоров боевиков, сделанный украинскими разведчиками, и видео отдыха Евдокимова с семьей, передает Обозреватель

Отмечается, что Евдокимов является “создателем” концлагеря в Донецке под названием “Изоляция”, а также одним из организаторов убийств полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.

Он владеет недвижимостью и предприятиями в РФ, а отдыхать предпочитает в самых дорогих отелях временно оккупированного Крыма.

По данным украинских разведчиков, с 2014 по 2020 года Евдокимов занимался мародерством, присвоением личных вещей, ценностей и автотранспорта у похищенных с целью выкупа, арестованных и убитых жителей Донецкой области. Также он обогатился в процессе так называемой национализации украинской госсобственности.

Евдокимов владеет следующими финансовыми активами:

3-комнатная квартира в “новострое” в Москве, купленная в 2015 году за 15 миллионов рублей без отделки.

Три однокомнатные квартиры в Москве, купленные в 2016 году, которые сдаются в аренду и приносят доход “Ленину” в размере 100 тысяч рублей ежемесячно.

Три однокомнатные квартиры в Москве, купленные в 2018 году на стадии строительства, с целью их дальнейшего использования в арендном бизнесе Евдокимова.

Земельный участок в Москве, купленный и оформленный в 2019 году за 15 миллионов рублей.

Купленный в 2017 году земельный участок 20 соток в селе Верх-Бийск Турочакского района Алтайского края, с построенным в последующем на нем комплексом (двухэтажный дом, двухэтажная баня, гараж с мансардой, беседка) и итоговой стоимостью объекта порядка 10 миллионов рублей.

Завод в Скопине Рязанской области по производству полипропиленовой гранулы (“Ленин” владеет ½ частью с инвестицией в 1 млн долларов).

Золото (в слитках и украшениях) общим весом около 30 киллограмов – вывезено в РФ.

Около 50 единиц коллекционных охотничьих ружей VIP-сегмента, коллекция картин (в количестве, соразмерном с полностью загруженным микроавтобусом с удлиненной колесной базой) – вывезено в РФ.

Автопарк из современных автомобилей VIP-класса общей стоимостью порядка 32 миллионов рублей.

Дети Евдокимова в крымском отеле / фото Obozrevatel

Василий Евдокимов ежегодно тратит около миллиона рублей на отдых с семьей в Крыму и Москве:

В августе 2019 года “Ленин” отдыхал в крымской Ялте в гостинице “MRIYA RESORT & SPA”. За 10 дней, проведенных там с семьей, он заплатил 1 миллион 200 тысяч рублей. Отдыхая в этом отеле в 2017 году, “Ленин” с семьей наслаждался концертом Филиппа Киркорова на праздновании трехлетия работы отеля, а на отдыхе в 2018 году – концертом Владимира Преснякова. Данные факты документально подтверждены полученными украинской разведкой архивными фото и видеоматериалами семьи Евдокимова.

А в августе 2020 года Василий и Наталья Евдокимовы с детьми отдыхали в Алуште, в отеле “PORTO MARE”. За отдых они заплатили более 600 тысяч рублей.

Евдокимов на отдыхе в Крыму / фото Obozrevatel

Жена Евдокимова на отдыхе в Крыму / фото Obozrevatel

Obozrevatel публикует аудиоперехват телефонных разговоров бывшего первого помощника “Ленина” Вадима Долгова (“Пенсионер”) и главного палача “Изоляции” Дениса Куликовского (“Палыч”), в котором особое внимание уделено личному обогащению начальника “ЦСО МГБ ДНР” Василия Евдокимова в период с 2014 по 2020 годы – во время войны на Донбассе.