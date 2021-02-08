На Луганщине ожидается ухудшение погодных условий

Ночью 9 февраля по Луганской области ожидается значительный снег. Утром и днем гололед.

Об этом сообщает пресс-служба областного гидрометцентра.

В течение суток 9 февраля по Луганской области и городу Северодонецк ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В связи с ожидающимся ухудшением погоды в Луганской областной военно-гражданской администрации напомнили: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения, обращайтесь к дежурным диспетчерам служб в области по телефонам: (064) 524-11-25, (050) 305-16-49.