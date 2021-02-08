В ЛОВГА рассказали, почему фермеры Луганщины выигрывают от отмены моратория на продажу земли

По данным Госгеокадастра на 2021, более 1 млрд га в Луганской области является частной собственностью, а государственной – 2 млн га. Однако мораторий на продажу не дает селянам возможности распоряжаться собственностью и получать рыночные прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Так как продать землю невозможно, арендная плата низкая, ведь нет баланса между спросом и предложением. Средняя стоимость аренды земли в Украине – 3,5 тыс. грн за гектар. Впрочем, даже такие деньги дают далеко не всегда. Свободный рынок земли – это возможность сформировать на селе средний класс и уменьшить трудовую миграцию.



На самом деле рынок земли уже существует и на онлайн-платформах размещено немало объявлений о продаже земельных паев. Для этого существует несколько схем: «пустые» договоры аренды, в которых заполняются только реквизиты, бумаги с формулировкой, что после отмены моратория документ можно будет считать договором купли-продажи. А некоторые предприниматели просто заставляют владельцев подписывать договоры аренды на 49 лет.



Бесплатная приватизация создает почву для многочисленных коррупционных сделок. Согласно Земельному кодексу каждый украинец имеет право приватизировать до 6 га. Однако на практике это почти невозможно. Гражданам обычно в этом отказывают. Зато существуют коррупционные пути, как решить этот вопрос. На этом в обход местных бюджетов годами наживались председатели сельских и поселковых советов.



По данным Госгеокадастра, за последние 7 лет государство передало в пределах бесплатной приватизации 700 тыс. га. В то же время в ходе аудита обнаружили тысячи фактов двойной приватизации. К 2013 году злоупотреблений было еще больше, ведь все данные хранили в бумажной форме.



Решить проблему поможет открытый геопортал о ресурсах и землевладельцах. Он заработает уже в феврале и позволит оцифровать все процессы, обнародовать информацию о безвозмездно полученных участках и сведения о субъектах приватизации, провести полный аудит отчуждения земли коммунальной и государственной собственности. Отмена лишних админпроцедур – еще один важный этап земельной реформы. Процесс получения земли очень сложный и длительный. Это многочисленные системы регистрации и согласований, на каждом уровне которых от владельца требуют взятки (в частности, во время таких процедур, как государственная экспертиза документации по благоустройству земель, согласование проектов землеустройства по отводу участка, авторский надзор). Поэтому документацию по землеустройству будет оцифровано, а проверки документов будут осуществлять онлайн.



С июля 2021 селяне смогут самостоятельно решать, что делать с землей: сдавать в аренду, обрабатывать самостоятельно или использовать другим способом. На Луганщине уже 25 объединенных территориальных громад получили в собственность общей сложности почти 55 тыс. га, и процесс продолжается.



Чтобы землю не скупили за бесценок, к 2030 году стоимость гектара не может быть меньше нормативной денежной оценки (НГО). Для Луганской области это 27,1 тыс. грн за гектар пашни. По оценкам экспертов Easy Business, в течение следующих 10 лет средняя стоимость земли может вырасти до 4,5 тыс. долларов за гектар.



Средства от аренды и налогообложения земель в селах будут расходоваться на строительство и ремонт дорог, школ и больниц. Малые землевладельцы смогут получать кредиты под залог участков и покупать необходимую технику и оборудование для полевых работ. Кроме того, рынок земли будет способствовать развитию переработки сельскохозяйственного сырья и производству продовольственной продукции с более высокой добавленной стоимостью.



В то же время, следует отметить, что рынок земли полноценно заработает лишь в случае принятия законодательного пакета, который обеспечит: упрощение и децентрализацию земельных процедур (№ 2194), продажу земельных участков на электронных земельных торгах (№ 2195), создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205-2), обеспечение права работников государственных агропредприятий на земельную долю (пай) (№3012-2). Эти проекты документов уже ожидают своей очереди в Верховной Раде Украины.