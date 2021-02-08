В России исчез 84-летний Леонид Куравлев – звезда фильма “Иван Васильевич меняет профессию”

84-летний актер Леонид Куравлев, звезда картин “Иван Васильевич меняет профессию”, “Вий”, “Афоня” уже давно не появляется на публике, а с недавнего времени перестал выходить на связь даже с друзьями и коллегами.

Как пишет “Комсомольская правда”, после смерти супруги Нины в 2012 году Куравлев стал еще более закрытым и необщительным, жил затворником, а если и выходил из дому, то всегда одевался в черное. Теперь же с Куравлевым не могут связаться даже приятели – актер отключил телефоны и не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно.

Фото: Евгения Гусева / “Комсомольская правда”

“Я всегда его одного видела. Всегда в черном, – цитирует источник соседку Куравлева. – Траурная кепка у него черная, куртка. Всегда грустный. Он в трауре после ухода жены. Это его очень подкосило”.

Как рассказал друг Куравлева Никас Сафронов, последний раз он общался с актером около года назад. Последнее время артист и художник пробует дозвониться Куравлеву, но безуспешно. По словам Сафронова, его приятель до сих пор крайне тяжело переживает смерть жены. “Она для него была как мать. И вдруг он потерялся, – отметил Сафронов. – Он всегда был замкнутый человек. С каждым годом все больше уходил в себя. Сейчас он вообще отключил телефоны”.

Приятель актера Александр Шпагин подтвердил слова Сафронова. “Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он себя готовит на тот свет”, – указал он. При этом приятели не теряют надежды, что вскоре Куравлев все же выйдет на связь и подтвердит, что с ним ничего не случилось.

Леонид Куравлев и Юрий Яковлев в картине “Иван Васильевич меняет профессию”Фото: фрагмент из фильма

Леонид Куравлев дебютировал в кино в 60-х, и сыграл за годы карьеры более 200 ролей. В числе самых известных с его участием – картины “Вий”, “Золотой теленок”, “Афоня”, “Мимино”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Место встречи изменить нельзя”, “Ищите женщину” и другие.

В 2014 году Куравлев подписал так называемое обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина по отношению к Украине. Иными словами – поддержал аннексию полуострова Крым. Позже актер называл факт существования России – “спасением мира” и призывал поддержать Путина.

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