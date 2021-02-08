Лисичанск: из-за неисправного телевизора возник пожар в многоэтажке

7 февраля в 10: 00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на 9 этаже жилого многоэтажного дома по адресу: г. Лисичанск, проспект Победы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили высокое задымление в квартире. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки открытого огня не обнаружено. Предполагаемая причина пожара – неисправность бытовой техники (телевизора).

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных.

Сейчас причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 11 пожарных и 3 единицы техники.