Как определить, что ваш сайт перерос имеющийся веб-хостинг?

Любой успешный сайт постоянно развивается, занимает все более высокие позиции, обрастает трафиком, получает новых клиентов. И наступает такой момент, когда заказанный хостинг не справляется с нагрузкой. То есть, сайт вышел на новый уровень, и для его работы требуется более дорогой сервер. Например, личный VPS хостинг, который предоставляет компания cityhost.ua.

Но как понять, что сайт действительно перерос имеющиеся мощности и пора выбирать другой тариф? Это наглядно видно по целому ряду технических параметров.

Время загрузки сайта

Скорость загрузки – один из ключевых параметров веб-ресурса. Она зависит от оптимизации кода, веса картинок и других медиафайлов.

Для быстрой загрузки сайта нужно выбирать хостинг с оптимальными характеристиками, чтобы он быстро отображал все элементы страницы для пользователей.

Измерить скорость можно с помощью различных бесплатных сервисов. Если сейчас сайт открывается медленно, а раньше все было нормально – значит, он перерос текущий тариф и пора подыскивать другой. В идеале рекомендуется покупать хостинг с SSD диском, такой хостинг можно заказать, перейдя по ссылке https://cityhost.ua/ в компании CityHost. В этом случае страницы сайта будут открываться молниеносно.

Наличие соседних сайтов

Если покупали обычный виртуальный хостинг, то у вас будет немало соседей. Общие мощности сервера делятся на всех, поэтому бурная деятельность одних сайтов может негативно сказываться на работе других. И никакие манипуляции с собственной площадкой тут не помогут.

Единственный вариант – арендовать виртуальный VPS сервер. Либо же выделенный сервер, если соседи не нужны вовсе.

Снижение производительности в пиковые часы

Пожалуй, ключевой признак необходимости смены хостинга – падение производительности при увеличении числа пользователей. Если во время акций, в праздничные дни или иные пиковые периоды веб-ресурс начинает сильно тормозить и не справляется с нагрузкой – значит, ему не хватает мощностей сервера. И тут надо срочно менять хостинг, поскольку пользователи не любят, когда сайт настолько медленно работает, что невозможно даже заказ оформить.

Как правило, с подобной проблемой сталкиваются крупные интернет-магазины во время распродаж. Что ж, значит, сайт уже вышел на новый уровень и пора менять хостинг.

Для крупных магазинов хостеры предлагают особые предложения с оптимальными мощностями. Например, у компании Cityhost это виртуальный VPS сервер, заказать можно тут https://cityhost.ua/vds, с полным Root доступом без ограничений.

Доступ к нестандартному программному обеспечению

При покупке дешевого виртуального хостинга обычно предлагается стандартное ПО. Но оно имеет ограниченный функционал и медленно работает.

Если же настал момент, когда требуется больше возможностей для настройки сайта – значит, пора задуматься о переходе на VPS хостинг или выделенный сервер.