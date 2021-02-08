Где взять кредит на карту без процентов в Украине?

В жизни каждого человека возникают трудные ситуации, когда срочно нужны деньги. Но накопленных финансов не всегда хватает на все необходимое. Портить отношения с друзьями и знакомыми из-за долга хочется не всем. Поэтому люди ищут способы получить деньги без процентов. И такие способы есть, а финансовых структур, готовых выдать беспроцентный кредит (https://foxmoney.com.ua/kredit-pod-0/) на небольшой срок в Украине существует достаточно много.

Кредитные карты

Многие украинские банки предоставляют своим клиентам кредитные карты со льготным периодом до двух месяцев. Для их оформления нужно всего лишь посетить ближайшее отделение банка и оформить карту. Большинству клиентов выдают кредитный лимит на несколько тысяч гривен. И эти деньги можно снять сразу же после оформления кредитной карты. Таким образом вы получаете кредит под ноль процентов без каких-либо трудностей.

Но для того, чтобы кредит остался без процентов нужно вовремя положить деньги на карту. Если этого не сделать, то вы выйдете из льготного периода и нужно будет переплачивать за полученные деньги.

Украинские банки, которые выдают карты с кредитным лимитом до 300 000 гривен:

ПриватБанк;

МоноБанк

Райффайзен Банк Аваль;

ОТП Банк;

СпортБанк.

При оформлении нужно сообщить менеджеру банка о том, что вы хотите оформить именно кредитку, а не дебетовую карту. Также можно уточнить, какую сумму кредитного кредита вам готовы выдать (этот показатель высчитывается на основании множества факторов индивидуально).

Микрофинансовые организации (МФО)

Различные финансовые организации предлагают получить кредит через интернет. Для оформления достаточно только предоставить паспорт и поговорить с менеджером. Но большинство МФО выдают кредиты под большие проценты. Но есть одна хитрость – большинство таких сервисов нацелены на привлечение новых клиентов и часто первый займ выдают без процентов. Такие акции действуют не во всех сервисах, но просмотрев десяток предложений, вы найдете несколько подходящих вариантов.

Самые популярные микрофинансовые организации, где можно взять кредит онлайн:

За возвратом денег в таких организациях следят более строго. При просрочках могут звонить по несколько раз за день. Поэтому при получении кредита в микрофинансовых организациях важно возвращать деньги согласно графику.