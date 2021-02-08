Северодончанку обманул “псевдобанковский работник”

Женщине позвонили трижды и постепенно узнавали реквизиты банковской карты. Из-за своей доверчивости и неосторожности – северодончанка лишилась почти 14 000 грн.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Вчера, 7 февраля, полиция Северодонецка зарегистрировала еще один факт мошенничества по схеме «Псевдобанковский работник».

Следователями начато уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины.

Чтобы ваши деньги были в безопасности, полиция призывает запомнить следующие правила:

– ни в коем случае не сообщайте никакой личной информации о вас и вашей банковской карте

– позвоните на официальную горячую линию банка (номер указан на обратной стороне карты) и уточните информацию.