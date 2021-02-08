Хроники COVID-19 на Луганщине: за сутки 14 новых случаев

За последние сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 14 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – семь, Рубежное – пять, Северодонецк – одно, Попаснянский район – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 254 человек.

Из них выздоровели – 12338; лечатся – 1504 (208 – стационарно, 1296 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 526 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 471.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 412 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 14,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 февраля (09:00) в Украине 1246990 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 644 летальных, 1075743 лица выздоровели. Всего проведено 6402123 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2141 новый случай; летальных – 47; осуществлено 13662 тестирования; выздоровели 2697 человек.