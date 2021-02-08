В Попасной трое подростков повредили знак «Я люблю Украину»

Трое подростков 13-ти и 14-ти лет повредили знак «Я люблю Украину», что в г. Попасная. Родителей привлечены к административной ответственности, а с детьми полицейские провели профилактически-воспитательную беседу о недопустимости подобных поступков в будущем.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Вчера, около 20 часов, в полицию Попасной поступило сообщение местного жителя о том, что подростки повредили знак на площади Мира. Одного из них мужчина догнал, и они вместе ожидали приезда следственно-оперативной группы.

Правоохранители установили, что ученики 7-8 классов около 19 часов пришли на площадь Мира и решили разбить стелу «Я люблю Украину», их действия увидел прохожий и сделал замечание, после чего несовершеннолетние начали бежать. Одного из правонарушителей он догнал и вызвал полицию. Двое других находились дома до приезда правоохранителей. Мотивов своего поступка дети объяснить не смогли.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». В Попаснянский городской совет направлен запрос о предоставлении справки о сумме причиненного ущерба.