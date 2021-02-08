В зоне ООС погиб уроженец Луганской области

6 февраля в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников – погибли, за жизнь третьего борются медики.

Об этом рассказали в Украинской делегации для участия в ТКГ.

Как стало известно, на передовой погибли уроженец Черкасской области Назарий Полищук и его побратим – житель Луганской области Алексей Подвезенный. Молодые парни служили в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.