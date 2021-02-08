Когда в Киеве прекратится мощный снегопад: данные с радара погоды

В ближайшие дни в Киеве синоптики прогнозируют снегопады, которые также пройдут практически во всей Украине.
Об этом свидетельствуют данные с радара погоды.
В понедельник, 8 февраля, снегопады и метели ожидаются в столице в течении дня. Прогнозируют, что после обеда осадки усилятся. Также предупреждают об опасности на дорогах – гололед.
Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура днем составит -7…-10 градусов.
Во вторник, 9 февраля, Киев еще будет накрывать снегом.
В среду, 10 февраля, снегопады начнут отступать.
Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах столицы “апокалипсис”. Возникли пробки, также фиксируют ДТП.
Как сообщал “источник”, в понедельник, 8 февраля, Украину накрыла непогода. Многие области замело снегом, а на дорогах сильный гололед.