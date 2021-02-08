Горсовет Кременной хочет купить санаторий “Озерный”

5 февраля на 4-й сессии Кременского городского совета 8 созыва депутаты дали согласие дочернему предприятию «Кременское комхозяйство» коммунального предприятия «Кременная – Коммунсервис» на приобретение в собственность путем выкупа в установленном порядке на торгах объекта недвижимого имущества – санатория «Озерного ».

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Сейчас учреждение не работает и находится в запущенном состоянии.

Кременской городской голова Владимир Струк, комментируя решение депутатов, отметил, что хочет сохранить санаторий, который всегда был одной из визитных карточек Кременщины, чтобы там могли отдыхать люди.

“Этим решением мы еще не покупаем санаторий. Но очень надеюсь, что мы его приобретем. Для меня важно, чтобы жители громады могли отдыхать и оздоравливаться по самыми низкими ценами. «Озерный” – единственный санаторий, который у нас остался. Подобные заведения развалились. Я не могу допустить, чтобы этот объект разобрали, как, например, завод «Кременмаш». Не нужно бояться, что объект в запущенном состоянии. нужно начинать с чего-то! Нужно брать и работать », – отметил Владимир Струк.