Украину несколько дней подряд будет засыпать снегом: почасовой прогноз по областям

В понедельник и вторник, 8-9 февраля, в Украине прогнозируют снегопады.

Об этом свидетельствуют данные с радара погоды.

8 февраля осадки пройдут на всей территории страны. Снегопады и метели обещают практически во всех регионах. Однако на Закарпатье и в южных областях будут дожди (в Одесской, Николаевской и Днепропетровской – мокрый снег).

9 февраля снег ожидается на западе и севере, а также в центральных регионах. В восточных областях осадков не будет. Мокрый снег с дождем пройдет в южных регионах и частично в Черновицкой и Винницкой областях.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 8 февраля, Украину накрыла непогода. Многие области замело снегом, а на дорогах сильный гололед.