Правозащитник: НВФ “ЛНР” пытали задержанных братьев Борисовых

Подтверждено, что незаконные вооруженные формирования удерживают в заключении граждан Украины, Александра и Игоря Борисовых. Их задержали 6 января во временно неподконтрольной Кадиевке (Стаханов).

Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский на своей странице в ФБ.

НВФ вменяют задержанным “теракт”, “содействие террористической деятельности” и “шпионаж”.

“Также по информации источников «Восточной правозащитной группы» стало известно, что к братьям Борисовым применялись пытки в виде электрического тока при допросе и они нуждаются в медицинском осмотре и лечении”, – сказано в сообщении.

В комментарии Новостям Донбасса правозащитник сообщил, что ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступа к задержанным. Сейчас их удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске: «Их пытали 100%. Завтра будет снова отправлять адвоката».

Также известно, что Александр Борисов занимается перевозками людей из ОРЛО на подконтрольную властям территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.