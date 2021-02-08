Кравчук считает, что выстрелы боевиков надо отвечать зеркально

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в ответ на враждебные обстрелы на Донбассе украинские военные должны отвечать зеркально, передает УНН со ссылкой на слова Кравчука в эфире канала “Украина 24”.

“Если мы посмотрим на последние события, то они же очевидны. Посмотрите: вчера, сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем стреляют уже из 120-мм минометов. То есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу вам свое мнение по этому поводу, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо ждать, выдумывать, что это провокация не провокация. Выстрел является выстрел. Если они стреляют, ответ должны так же”, — заявил Кравчук.

Он добавил, что “не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят”.

“Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украина. Чего мы должны наблюдать и делать вид, что ничего не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем: в словах, на деле … иначе они будут понимать, что наши уступки — это знак нашей слабости”.