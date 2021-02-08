Киев замер в огромных пробках, водителей призывают не выезжать на дороги: карта

Из-за сильных снегопадов, которые накрыли Украину в ночь на 8 февраля, на улицах Киева образовались огромные пробки, движение столицей значительно затруднено. Водителей призвали не выезжать на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

“источник” рассказывает о ситуации на дорогах Киева утром 8 февраля.

Так, по состоянию на 7:00 значительно затруднено движение путепроводами столицы с Левого берега: пробки образовались на Северном мосту и на мосту Метро.

Поток транспорта медленно движется по проспекту Победы, улице Елены Телиги, Броварскому проспекту, традиционно стоит в пробках центр города.

Затруднено движение почти на всех въездах в город: пробки образовались на подъездах со стороны Бучи, в Софиевской Борщаговке, в Броварах и Борисполе.

В течение суток осадки в Киеве продолжатся, прогнозируется образование снежного покрова до 30 см. Столичные власти призывают водителей оставить сегодня личный транспорт и воспользоваться общественным.

Как сообщал “источник”, в Украине в феврале ожидаются кратковременные морозы, когда температура воздуха будет опускаться до минус 30, кроме того, март тоже удивит холодной погодой.